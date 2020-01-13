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Опубликованы архивные фотографии Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 20.kremlin.ru

Новая серия архивных фотографий Владимира Путина из архива опубликована на официальном сайте Кремля. Проект посвящен 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России.

В обновление вошли материалы из архивов с 2005 по 2009 год включительно. Первая серия была опубликована в конце декабря. В частности, на сайте Кремля появились фото Путина на мероприятиях, приуроченных к 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в 2005 году Путин побывал в Освенциме, а также принимали президента США Джорджа Буша вместе со своей тогдашней супругой Людмилой. В 2006 году Путина сфотографировали вместе с директором ФСБ Николаем Патрушевым в день ликвидации террориста Шамиля Басаева.

В 2007 году Путин поддержал кандидата на президентских выборах — им стал Дмитрий Медведев, в то время занимавший пост первого вице-премьера в правительстве Виктора Зубкова. На некоторых фото 2008 года Путин и Медведев запечатлены вдвоем.

Снимки 2009 года показывают переговоры Путина по транзиту газа с украинской коллегой Юлией Тимошенко, а также посещение церемонии интронизации патриарха Кирилла. Кроме этого, много фотографий посвящены поездкам Путина по стране после назначения премьером.

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