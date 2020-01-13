Астролог назвал счастливые для свадьбы дни в 2020 году

Счастливое семейное будущее молодоженов в 2020 году способна омрачить ретроградная Венера, заявил астролог Сергей Седашев.

Действие ретроградной Венеры продлится в 2020 году несколько недель подряд — с 13 мая по 25 июня. Этот период считается у астрологов неблагоприятным для брака, уточнил Седашев в интервью «Росбалту».



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«В этот период лучше разбираться с прошлыми отношениями, возвращаться к забытому. Например, простить и отпустить или попросить прощения. Заниматься же созданием или углублением новых отношений в этот период не стоит», — пояснил специалист.

При этом остальная часть года в целом благоприятна для брака. Больше всего молодоженов традиционно постараются сыграть свадьбу в красивую дату. В 2020 году самыми популярными стали 2 февраля (02.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020).

По словам астролога, эти дни свободны от влияния ретроградной Венеры, так что сторонники магии чисел ничем не рискуют. «Хотя с астрологической точки зрения эти даты не являются какими-то особенными, так как в астрологии важно положение планет на небе», — добавил он.