Антимонопольная служба проверит подорожание сотовой связи

Федеральная антимонопольная служба России изучит обоснованность цен после повышения операторами стоимости на архивных тарифах, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Согласно предварительной информации обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен»,— цитирует представителя антимонопольной службы ТАСС.



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Ранее стало известно, что «Мегафон» и «Билайн» на этой неделе повысят стоимость архивных тарифов. В частности, тарифы было решено пересмотреть с учетом роста потребления услуг абонентами, а также увеличением затрат операторов из-за вступления в силу «закона Яровой».

По оценке аналитического агентства Content Review, операторы в наступившем году неизбежно повысят тарифы из-за дополнительных расходов, в целом в 2020 году услуги мобильной связи для россиян могут подорожать на 17-18%.

Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования.