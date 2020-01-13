НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Антимонопольная служба проверит подорожание сотовой связи

Источник:
Sibnet.ru
231 4
Фото: © пресс-служба Госдумы

Федеральная антимонопольная служба России изучит обоснованность цен после повышения операторами стоимости на архивных тарифах, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Согласно предварительной информации обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен»,— цитирует представителя антимонопольной службы ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Яндекс» задумался о запуске виртуального сотового оператора

Ранее стало известно, что «Мегафон» и «Билайн» на этой неделе повысят стоимость архивных тарифов. В частности, тарифы было решено пересмотреть с учетом роста потребления услуг абонентами, а также увеличением затрат операторов из-за вступления в силу «закона Яровой».

По оценке аналитического агентства Content Review, операторы в наступившем году неизбежно повысят тарифы из-за дополнительных расходов, в целом в 2020 году услуги мобильной связи для россиян могут подорожать на 17-18%.

Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования.

Еще по теме
Установлен порог бедности для освобождения от налогов
Редкая памятная монета появилась в Новосибирске
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов на связь
Систему оплаты учителей изменят в России
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Опубликованы архивные фотографии Путина
•
Антимонопольная служба проверит подорожание сотовой связи
•
Boeing обрушит экономику США
•
Врачей избавят от уголовной ответственности из-за лекарств
Подробности
•
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
Сибирь 13.01.2020 20:27
«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
Сибирь 13.01.2020 17:00
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
Сибирь 13.01.2020 16:22
Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске
Сибирь 13.01.2020 16:02
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
16634
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9419
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
6247
Появились кадры из нового «Аватара»
5433
Обсуждение (4)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Опубликованы архивные фотографии Путина
•
Антимонопольная служба проверит подорожание сотовой связи
•
Boeing обрушит экономику США
•
Врачей избавят от уголовной ответственности из-за лекарств
Подробности
•
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Сибирь
•
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
•
«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
•
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
•
Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске
•
Блогер в Красноярске заболел после мастер-класса по ночевке в сугробе
•
Видео сброса сточных вод в Ангару появилось в Сети
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
79
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
52
Топ комментариев

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...

Danilon

А мне даже нравится эта ситуация ! Ну да, поганая. Ну да, есть статья УК за наёмничество. Но это же Путин....

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

zotamok

Уже давно в Государственной Думе рассматривается Законопроект № 1148107-6, который вносит поправки в...