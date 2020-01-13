Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон

Компания Samsung представила защищенный смартфон Galaxy xCover Pro, продажи которого стартуют в феврале.

Аппарат рассчитан на бесперебойную работу в суровых условиях и надежно защищен от внешнего воздействия окружающей среды и физических повреждений, утверждается на официальном сайте южнокорейского производителя.

Новинка базируется на восьмиядерном процессором Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, на борту смартфона 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 64 Гбайт с возможностью расширения памяти до 512 Гбайт.



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Смартфон 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем, который поддерживает управление с помощью касаний мокрыми руками или в перчатках. Также в наличии две физические программируемые кнопки, предназначенные для выполнения разных действий без прикосновений к дисплею.

Корпус аппарата защищен от влаги, пыли, падений и других внешних воздействий в соответствии с международными стандартами. В качестве программной платформы выступает мобильная операционная система Android 9.0 с возможным обновлением до Android 10.

Кроме этого, смартфон поддерживает функцию «Рация» в приложении Microsoft Teams, она позволит пользователям этого корпоративного мессенджера обмениваться голосовыми сообщениями. Стоимость Samsung Galaxy xCover Pro составит 499 долларов.