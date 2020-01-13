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Врачей избавят от уголовной ответственности из-за лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов», — говорится в документе.

При этом уголовная ответственность может наступать, если утрата лекарств была связана с умышленным выведением препарата в нелегальный оборот. Правительство должно подготовить необходимые документы по этому вопросу до середины апреля.

Ранее в ходе прямой линии Путину рассказали, что врачи часто боятся использовать опиоидные анальгетики из-за статьи 228.2 УК «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...