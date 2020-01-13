Врачей избавят от уголовной ответственности из-за лекарств

Президент России Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов», — говорится в документе.

При этом уголовная ответственность может наступать, если утрата лекарств была связана с умышленным выведением препарата в нелегальный оборот. Правительство должно подготовить необходимые документы по этому вопросу до середины апреля.

Ранее в ходе прямой линии Путину рассказали, что врачи часто боятся использовать опиоидные анальгетики из-за статьи 228.2 УК «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».