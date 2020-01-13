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Климкин обозвал Украину сырьевым придатком

Источник:
РИА Новости
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Фото: Karl Gruber / CC BY-SA 4.0

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, и ей пора бы «заняться кетчупом, печеньем и колбасой»

Таким образом экс-министр прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, согласно которому Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

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«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — приводит РИА Новости заявление Климкина.

Экс-министр добавил, что для Украины настало время «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «просадку промышленности» главной причиной снижения бюджетных доходов. По данным Госстата страны, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12%.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...