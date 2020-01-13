Boeing обрушит экономику США

Проблемы американской компании Boeing способны обрушить экономику США, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

По подсчетам экспертов, Соединенные Штаты рискуют потерять до 0,5% ВВП из-за ситуации с крупнейшей национальной компанией, передает телеканал CNBC. На сегодня Boeing является крупнейшим экспортером США.

«Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП», — отметил министр, который напомнил, что рост ВВП должен составить 2-3%, однако для этого США предстоит заключить торговое соглашение с Китаем.

Boeing ранее заявил, что прекращает на неопределенный срок выпуск авиалайнера Boeing 737 MAX. Решение было принято после двух катастроф подряд в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек.

В январе 2020-го года компания Spirit AeroSystems, один из основных поставщиков деталей для самолетов Boeing 737 MAX, начала масштабные сокращения, под которые попадут около 2,8 тысячи человек.