Туктамышева разучила четверной за 10 дней

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что изучила четверной тулуп за 10 дней, и объяснила, почему не смогла его чисто исполнить на чемпионате России.

Фигуристка начала ежедневно разучивать четверной тулуп после Гран-при в Китае и через 10 дней смогла с него чисто выехать.

«И когда прыгнула, то сначала… это даже не передать словами — мурашки побежали. Думаю: "Господи, это случилось!" Ведь я выучила этот четверной не за год или два — за 10 дней! И где же раньше была эта Лиза? Почему раньше не делала?.. Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум…» — поделилась эмоциями Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

По ее мнению, если «поймать стабильные ощущения» при исполнении четверного тулупа, то его исполнять проще, чем тройной аксель, он более «управляемый».

«Четверной можно подправить потому что на него заход другой. <…> Просто в стрессовой ситуации, когда я впервые пошла на него на чемпионате России, и оставалась одна минута, а я только начала разминать четверной, то поняла – блин, не до конца я как-то все продумала, просто не успела подготовиться», — объяснила она.

Туктамышева включила четверной тулуп в произвольную программу на чемпионате России, но упала с него. Четверные прыжки на соревнованиях исполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Заявляла на страты, но не исполняла четверной японка Рика Кихира.