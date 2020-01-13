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Туктамышева разучила четверной за 10 дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что изучила четверной тулуп за 10 дней, и объяснила, почему не смогла его чисто исполнить на чемпионате России.

Фигуристка начала ежедневно разучивать четверной тулуп после Гран-при в Китае и через 10 дней смогла с него чисто выехать.

«И когда прыгнула, то сначала… это даже не передать словами — мурашки побежали. Думаю: "Господи, это случилось!" Ведь я выучила этот четверной не за год или два — за 10 дней! И где же раньше была эта Лиза? Почему раньше не делала?.. Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум…» — поделилась эмоциями Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

По ее мнению, если «поймать стабильные ощущения» при исполнении четверного тулупа, то его исполнять проще, чем тройной аксель, он более «управляемый».

«Четверной можно подправить потому что на него заход другой. <…> Просто в стрессовой ситуации, когда я впервые пошла на него на чемпионате России, и оставалась одна минута, а я только начала разминать четверной, то поняла – блин, не до конца я как-то все продумала, просто не успела подготовиться», — объяснила она.

Туктамышева включила четверной тулуп в произвольную программу на чемпионате России, но упала с него. Четверные прыжки на соревнованиях исполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Заявляла на страты, но не исполняла четверной японка Рика Кихира.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...