НАВЕРХ

Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте

Источник:
Sibnet.ru
220 0
Фото: © Алексей Курлов

Худшее покрытие мобильной связью зафиксировано на трассах А-360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство совместно с радиочастотной службой подвели итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения за четвертый квартал 2019 года.

Худшее покрытие остается на трассах А-360 «Лена» (МТС — 66,2%, «МегаФон» — 72,3%, «ВымпелКом» («Билайн») — 27,8%, «Теле2» — 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (МТС — 79,8%, «МегаФон» — 75,5%, «ВымпелКом» («Билайн») — 77,5%, «Теле2» — 56,6%).

Стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на восьми автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181, А-180 «Нарва», А-280, А-290, А-310.

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

«Чуйский тракт» идет от Новосибирска через Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией. Протяженность автомагистрали — около 968 километров.

Еще по теме
Место для строительства метро определили в Красноярске
Жители Бурятии воспользуются субсидиями на авиабилеты
Новую дорогу к томскому аэропорту Богашево сдадут 2020 году
Новый дорожный знак ввели в Красноярске
смотреть все
Сибирь #Транспорт и дороги #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Boeing обрушит экономику США
Климкин обозвал Украину сырьевым придатком
•
Государства-должники лишились права голоса в ООН
•
Эксперты назвали приведший к гибели Boeing сбой в ПВО Ирана
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Большая игра»
13.01.2020 01:21
Сериал «Про Веру»: чем обернется план мести?
12.01.2020 10:27
«Дело Ричарда Джуэлла»: главный фильм Клинта Иствуда
11.01.2020 17:08
О чем говорит музыкальный вкус?
14.12.2019 11:54
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
15782
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9282
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
5990
Появились кадры из нового «Аватара»
5305
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Boeing обрушит экономику США
Климкин обозвал Украину сырьевым придатком
•
Государства-должники лишились права голоса в ООН
•
Эксперты назвали приведший к гибели Boeing сбой в ПВО Ирана
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
79
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
47
Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...