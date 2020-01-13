Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте

Худшее покрытие мобильной связью зафиксировано на трассах А-360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство совместно с радиочастотной службой подвели итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения за четвертый квартал 2019 года.

Худшее покрытие остается на трассах А-360 «Лена» (МТС — 66,2%, «МегаФон» — 72,3%, «ВымпелКом» («Билайн») — 27,8%, «Теле2» — 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (МТС — 79,8%, «МегаФон» — 75,5%, «ВымпелКом» («Билайн») — 77,5%, «Теле2» — 56,6%).

Стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на восьми автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181, А-180 «Нарва», А-280, А-290, А-310.

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

«Чуйский тракт» идет от Новосибирска через Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией. Протяженность автомагистрали — около 968 километров.