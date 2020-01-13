Эксперты назвали приведший к гибели Boeing сбой в ПВО Ирана

Гибель украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, стала причиной множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях» иранских военных, заявил старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.

Как заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Амир-Али Хаджизаде, оператор системы противовоздушной обороны (ПВО) идентифицировал самолет как крылатую ракету. Оператор должен был получить одобрение, перед тем как нанести удар, но связь была прервана и у него было всего десять секунд на принятие решения, приводит РБК слова генерала.

CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что лайнер был сбит двумя ракетами класса «земля — воздух» SA-15. Как заявил Залога, ракеты имеют систему самонаведения, которая предназначена для использования в зонах военных действий и самостоятельно не может отличить авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.

Поэтому, заявил эксперт, система ПВО стран, использующих эти системы, должна быть способна отслеживать гражданские самолеты. В этих обстоятельствах операторы должны дождаться разрешения вышестоящих органов, чтобы наносить удары по объектам.

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Согласно данным ресурса FlightRadar, борт передавал детали о полете гражданским системам слежения за рейсами. По словам эксперта, ЗРК, из которого были выпущены ракеты, не мог установить, идет ли речь о гражданском или военном объекте. Несмотря на это, самолет отслеживали другие системы в Иране, и эту информацию должен был получить оператор системы ПВО.

Как заявил Джастин Бронк, специалист по военным технологиям в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, даже если иранские военные не знали об этом рейсе, они должны были определить, что траектория и скорость полета Boeing и крылатых ракет не имеют ничего общего.