НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Эксперты назвали приведший к гибели Boeing сбой в ПВО Ирана

Источник:
РБК
402 1
Фото: © U.S. Department of Defense

Гибель украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, стала причиной множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях» иранских военных, заявил старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.

Как заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Амир-Али Хаджизаде, оператор системы противовоздушной обороны (ПВО) идентифицировал самолет как крылатую ракету. Оператор должен был получить одобрение, перед тем как нанести удар, но связь была прервана и у него было всего десять секунд на принятие решения, приводит РБК слова генерала.

CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что лайнер был сбит двумя ракетами класса «земля — воздух» SA-15. Как заявил Залога, ракеты имеют систему самонаведения, которая предназначена для использования в зонах военных действий и самостоятельно не может отличить авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.

Поэтому, заявил эксперт, система ПВО стран, использующих эти системы, должна быть способна отслеживать гражданские самолеты. В этих обстоятельствах операторы должны дождаться разрешения вышестоящих органов, чтобы наносить удары по объектам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВойна и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года

Согласно данным ресурса FlightRadar, борт передавал детали о полете гражданским системам слежения за рейсами. По словам эксперта, ЗРК, из которого были выпущены ракеты, не мог установить, идет ли речь о гражданском или военном объекте. Несмотря на это, самолет отслеживали другие системы в Иране, и эту информацию должен был получить оператор системы ПВО.

Как заявил Джастин Бронк, специалист по военным технологиям в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, даже если иранские военные не знали об этом рейсе, они должны были определить, что траектория и скорость полета Boeing и крылатых ракет не имеют ничего общего.

Еще по теме
Новый авианосец построят по чертежам советского «Ульяновска»
Российский корабль перехватил эсминец США
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
Россия бросит вызов морским державам
смотреть все
ЧП #Происшествия #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Boeing обрушит экономику США
Климкин обозвал Украину сырьевым придатком
•
Государства-должники лишились права голоса в ООН
•
Эксперты назвали приведший к гибели Boeing сбой в ПВО Ирана
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
Сибирь 13.01.2020 17:00
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
Сибирь 13.01.2020 16:22
Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске
Сибирь 13.01.2020 16:02
Блогер в Красноярске заболел после мастер-класса по ночевке в сугробе
Сибирь 13.01.2020 14:41
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
15782
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9282
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
5990
Появились кадры из нового «Аватара»
5305
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Boeing обрушит экономику США
Климкин обозвал Украину сырьевым придатком
•
Государства-должники лишились права голоса в ООН
•
Эксперты назвали приведший к гибели Boeing сбой в ПВО Ирана
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
•
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
•
Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске
•
Блогер в Красноярске заболел после мастер-класса по ночевке в сугробе
•
Видео сброса сточных вод в Ангару появилось в Сети
•
Морозы продержатся на протяжении недели в Восточной Сибири
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
79
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
47
Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...