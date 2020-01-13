Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске

Две девочки-подростка выпали в понедельник с 16 этажа жилого дома на улице Добролюбова в Новосибирске, полиция выехала на место происшествия.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что две девочки-подростка упали с 16 этажа дома на улице Добролюбова, 162/1. Они погибли.

«По факту падения двух несовершеннолетних подростков, предварительно с 16 этажа организована уголовно-процессуальная проверка, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», —сообщил Sibnet.ru старший помощник руководителя областного СУ СКР Дмитрий Чечулин.