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Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Две девочки-подростка выпали в понедельник с 16 этажа жилого дома на улице Добролюбова в Новосибирске, полиция выехала на место происшествия. 

Очевидцы сообщили в соцсетях, что две девочки-подростка упали с 16 этажа дома на улице Добролюбова, 162/1. Они погибли.

«По факту падения двух несовершеннолетних подростков, предварительно с 16 этажа организована уголовно-процессуальная проверка, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», —сообщил Sibnet.ru старший помощник руководителя областного СУ СКР Дмитрий Чечулин.



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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...