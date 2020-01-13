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Государства-должники лишились права голоса в ООН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Руководство ООН приняло решение лишить права голоса в Генеральной ассамблее представителей семи стран из-за долгов по взносам.

Речь идет о Венесуэле, Ливане, ЦАР, Гамбии, Лесото, Йемене и Тонге. Эти государства не перечисляли взносы в ООН в течение двух последних лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря международной организации Стефана Дюжаррика.

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Также ООН должны Коморские острова, Сан-Томе, Принсипе и Сомали, однако им разрешили полноправно участвовать в работе организации до сентября. Еще четыре страны успели погасить долги в начале января, речь идет об Армении, Индии, Украине и Португалии.

Разрешение лишать страны права голоса на Генеральной ассамблее содержится в 19-й статье устава организации. Прошлый год генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал самым сложным для организации с финансовой точки зрения.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...