Государства-должники лишились права голоса в ООН

Руководство ООН приняло решение лишить права голоса в Генеральной ассамблее представителей семи стран из-за долгов по взносам.

Речь идет о Венесуэле, Ливане, ЦАР, Гамбии, Лесото, Йемене и Тонге. Эти государства не перечисляли взносы в ООН в течение двух последних лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря международной организации Стефана Дюжаррика.



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Также ООН должны Коморские острова, Сан-Томе, Принсипе и Сомали, однако им разрешили полноправно участвовать в работе организации до сентября. Еще четыре страны успели погасить долги в начале января, речь идет об Армении, Индии, Украине и Португалии.

Разрешение лишать страны права голоса на Генеральной ассамблее содержится в 19-й статье устава организации. Прошлый год генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал самым сложным для организации с финансовой точки зрения.