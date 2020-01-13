Tesla начнут разговаривать с пешеходами

Автомобили Tesla оснастят оборудованием, с помощью которого водители смогут общаться с людьми на улице, сообщил глава компании Илон Маск.

«Tesla скоро заговорят с людьми так, как вы этого захотите. Это реально», — написал Маск в Twitter, комментируя видео, на котором водитель обращается к пешеходам через динамик.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Маск не уточнил, когда эта функция появится на всех машинах компании.

В октябре 2019 года глава Tesla анонсировал настраиваемые звуки гудка и движения автомобиля, включая шуточные, вроде блеяние козы. Также водители смогут загружать свои мелодии.