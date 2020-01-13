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Россияне заждались отставок министров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две трети россиян в 2020 году ждут отставок в правительстве и новых коррупционных скандалов, свидетельствуют социологическое исследование «Левада-центра». Показатель стал самым высоким за последние семь лет.

Кроме этого, 45% опрошенных ожидают в этом году массовых протестов. Крупных техногенных катастроф ожидают 33% респондентов, массовых эпидемий — 23%, столкновений на национальной почве — 22%, обострения ситуации на Северном Кавказе — 16%.

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Еще 13% участников опроса ожидают государственного переворота. Одновременно среди граждан снизились ожидания вооруженных конфликтов с соседними странами (до 23%), экономического кризиса (до 49%) и войны с США или НАТО (до 14%).

Порядка 63% россиян уверены, что наступивший год будет лучше предыдущего, обратного мнения придерживается лишь 4% россиян. Однако 55% думают, что этот год будет напряженным для политики, а 57% полагают, что страну в 2020 году ждут экономические трудности.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...