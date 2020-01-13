Россияне заждались отставок министров

Две трети россиян в 2020 году ждут отставок в правительстве и новых коррупционных скандалов, свидетельствуют социологическое исследование «Левада-центра». Показатель стал самым высоким за последние семь лет.

Кроме этого, 45% опрошенных ожидают в этом году массовых протестов. Крупных техногенных катастроф ожидают 33% респондентов, массовых эпидемий — 23%, столкновений на национальной почве — 22%, обострения ситуации на Северном Кавказе — 16%.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россияне назвали главные события и людей уходящего года

Еще 13% участников опроса ожидают государственного переворота. Одновременно среди граждан снизились ожидания вооруженных конфликтов с соседними странами (до 23%), экономического кризиса (до 49%) и войны с США или НАТО (до 14%).

Порядка 63% россиян уверены, что наступивший год будет лучше предыдущего, обратного мнения придерживается лишь 4% россиян. Однако 55% думают, что этот год будет напряженным для политики, а 57% полагают, что страну в 2020 году ждут экономические трудности.