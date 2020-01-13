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Ренату Литвинову сбила машина в день рождения

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © renatalitvinovaofficiall instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса Рената Литвинова попала в ДТП, в день рождения ее сбила машина на пешеходном переходе в Москве, сообщила знаменитость в соцсети.

Рената Литвинова в свой день рождения направлялась в салон после пробежки и на пешеходном переходе ее сбила девушка на автомобиле.

«"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться», — написала Литвинова в Instagram.

Известно, что серьезных травм актриса не получила, но медицинская помощь ей понадобилась. По словам самой Литвиновой, доктор оказал ей необходимую помощь, зашил подбородок.

По поводу девушки, которая ее сбила Литвинова пошутила. «Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения"», — написала актриса в соцсети.

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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...