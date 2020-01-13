Ренату Литвинову сбила машина в день рождения

Актриса Рената Литвинова попала в ДТП, в день рождения ее сбила машина на пешеходном переходе в Москве, сообщила знаменитость в соцсети.

Рената Литвинова в свой день рождения направлялась в салон после пробежки и на пешеходном переходе ее сбила девушка на автомобиле.

«"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться», — написала Литвинова в Instagram.

Известно, что серьезных травм актриса не получила, но медицинская помощь ей понадобилась. По словам самой Литвиновой, доктор оказал ей необходимую помощь, зашил подбородок.

По поводу девушки, которая ее сбила Литвинова пошутила. «Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения"», — написала актриса в соцсети.