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Видео сброса сточных вод в Ангару появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Сброс стоков с очистных сооружений в Ангару зафиксировали на видео очевидцы в Иркутске. Областной Росприроднадзор начал проверку, сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

В субботу в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого заметно, что в реку Ангару в Иркутске попадают неочищенные стоки и вода покрывается пеной. Природоохранная прокуратура направила информацию в Росприроднадзор.

«По предварительной информации, это левобережные очистные сооружения, они находятся в плачевном состоянии и требуют проведения серьезных ремонтных работ», — цитирует ТАСС Рягузову.

Очистные сооружения принадлежат МУП «Водоканал». По мнению Рягузовой, сброс неочищенных стоков был разовым, однако по данным Росприроднадзора, подобные выбросы происходят периодически.

Кроме очистных сооружений в этом месте также находится много предприятий — потенциальных загрязнителей, добавила она. Росприродназдор выехал на место для проверки.

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Ангара — крупнейший приток Енисея, единственная река, вытекающая из Байкала. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. На ее берегах расположены: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Усть-Илимск, Кодинск.

Концентрация промышленности на берегах реки Ангары привела к ухудшению качества природных вод вследствие сбросов загрязненных сточных вод. Вредные вещества в воде, донных отложениях и рыбе часто превышают предельно допустимые концентрации в десятки, а порой и в сотни раз.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...