Установлен порог бедности для освобождения от налогов

Депутаты от ЛДПР предложили освобождать от уплаты НДФЛ жителей России, чей доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда, сообщила пресс-служба главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторы инициативы считают, что от уплаты НДФЛ в размере 13% могут быть освобождены граждане, чей месячный заработок ниже двукратного МРОТ. Необходимые поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

Такая мера «будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества».

МРОТ увеличился в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составил 12 тысяч 130 рублей.