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Установлен порог бедности для освобождения от налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты от ЛДПР предложили освобождать от уплаты НДФЛ жителей России, чей доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда, сообщила пресс-служба главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторы инициативы считают, что от уплаты НДФЛ в размере 13% могут быть освобождены граждане, чей месячный заработок ниже двукратного МРОТ. Необходимые поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

Такая мера «будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества».

МРОТ увеличился в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составил 12 тысяч 130 рублей.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...