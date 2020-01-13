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Морозы продержатся на протяжении недели в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозная погода преимущественно без осадков установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. В ряде районов столбик термометра опустится до -40 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю ожидается умеренно морозная преимущественно без осадков погода со слабым ветром. Температура ночью -33… -38, местами -22… -27 градусов. Днем -13… -18, местами -19… -24 градуса.

По Бурятии преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -28… -33, местами -35… -40 градусов. По Прибайкалью и южным районам -20… -25. Днем -21… -26, местами -13… -18 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -18… -23, при прояснении -28… -33. Днем -10… -15 градусов, в пониженных формах рельефа -18… -23 градуса, сообщили иркутские синоптики. 

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Зима #Природа #Гео
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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...