Морозы продержатся на протяжении недели в Восточной Сибири

Морозная погода преимущественно без осадков установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. В ряде районов столбик термометра опустится до -40 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю ожидается умеренно морозная преимущественно без осадков погода со слабым ветром. Температура ночью -33… -38, местами -22… -27 градусов. Днем -13… -18, местами -19… -24 градуса.

По Бурятии преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -28… -33, местами -35… -40 градусов. По Прибайкалью и южным районам -20… -25. Днем -21… -26, местами -13… -18 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -18… -23, при прояснении -28… -33. Днем -10… -15 градусов, в пониженных формах рельефа -18… -23 градуса, сообщили иркутские синоптики.