Снегопады накроют Новосибирск

Ветер с Атлантики принесет в Новосибирск снегопады, метели и сильный ветер, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Погоду будут диктовать волновые возмущения, воздушные массы из Атлантики. Увеличится облачность, будут отмечаться снегопады, ветер до 15-16 метров в секунду, метели, снежные заносы», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха будет повышаться. Во вторник днем температура воздуха составит 6-11 градусов мороза, а в четверг — 4-9 градусов мороза. При этом никаких морозов к празднику Крещения пока не ожидается.