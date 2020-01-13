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Редкая памятная монета появилась в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Sander / CC BY-SA 4.0

Редкая памятная монета к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне появилась в Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru представитель Сибирского ГУ Банка России.

«Монета номиналом 10 рублей из недрагоценного металла серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» поступила в Новосибирскую область и выпускается в денежный оборот через кредитные организации», — сказал собеседник.

Общий тираж монеты ограничен 5 миллионами штук. Она выпущена Московским монетным двором. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения числа «75», пятиконечной звезды и лавровой ветви; внизу — даты в две строки: «1941» и «1945».

Фото: © Банк России



Новосибирск #Деньги #Хобби и досуг
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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...