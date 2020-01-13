Редкая памятная монета появилась в Новосибирске

Редкая памятная монета к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне появилась в Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru представитель Сибирского ГУ Банка России.

«Монета номиналом 10 рублей из недрагоценного металла серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» поступила в Новосибирскую область и выпускается в денежный оборот через кредитные организации», — сказал собеседник.

Общий тираж монеты ограничен 5 миллионами штук. Она выпущена Московским монетным двором. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения числа «75», пятиконечной звезды и лавровой ветви; внизу — даты в две строки: «1941» и «1945».