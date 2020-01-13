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Новосибирец потребовал от СИЗО миллион за тесноту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирец Сергей Леоненко в суде требовал с ГУФСИН по Новосибирской области 1 миллион рублей за плохие условия содержания в СИЗО №1, суд признал незаконной тесноту в камере и удовлетворил иск частично, сообщается в документах Дзержинского районного суда.

Леоненко обратился в суд с иском, в котором сообщил, что пока находился в СИЗО №1 в Новосибирске, был лишен возможности работать, в камерах находилось около восьми человек на площади 20-25 квадратных метров, присутствовали сырость и грибок.

«В виду причиненных нравственных и душевных страданий, чувства неполноценности и обделенности, постоянного стресса и страха, тесноты, отсутствия информации и какого-либо занятия (работы) истец просит взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей», — говорится в материалах дела.

Представитель ГУФСИН России по Новосибирской области Яна Красицкая указала, что истец за время содержания ни разу не заявлял, что хочет работать. Грибок, сырость, потеки на стенах в камерах не зафиксированы. С претензиями на условия содержания к руководству СИЗО он не обращался.

Суд решил, что истцу в камерах СИЗО не была обеспечена санитарная площадь в размере четырех квадратных метров на одного человека, что является прямым нарушением требований закона. В переполненной камере он провел 307 дней из 374.

«ФКУ СИЗО-1 не были обеспечены надлежащие условия содержания истца под стражей. Взыскать с ФСИН России за счет казны РФ в пользу Леоненко Сергея Васильевича в счет компенсации морального вреда 5 тысяч рублей», — говорится в решении суда. 

Новосибирск #О людях
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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...