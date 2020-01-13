Шамсутдинова оставят обвиняемым в деле об убийстве сослуживцев

Статус срочника Рамиля Шамсутдинова в деле об убийстве восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье невозможно переквалифицировать. Он не сможет стать потерпевшим и останется обвиняемым, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

В декабре стало известно, что Шамсутдинов и ряд его сослуживцев проходят потерпевшими по отдельному уголовному делу о дедовщине, а защита срочника намерена добиваться переквалификации дела о намеренном убийстве восьмерых человек на менее тяжкий состав — убийство в состоянии аффекта. Однако изменить статус Шамсутдинова в этом деле на потерпевшего нельзя.

«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшего по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть. Шамсутдинов остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве», — цитирует РИА Новости слова источника.

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Он также добавил, что защита Шамсутдинова не сообщила журналистам, что уголовное дело о неуставных отношениях касается только одного случая в спортгородке. Этот факт стал известен в ходе анонимного анкетирования солдат части.

«В ходе занятий спортом подразделения срочников один из них, проявляя излишнюю требовательность при обучении выполнению физических упражнений, позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам. Поэтому все последовавшие заявления со ссылкой на адвокатов о доказательстве дедовщины в деле Шамсутдинова — отчаянная попытка выдать желаемое за действительное», — резюмировал источник.

Массовое убийство произошло 25 октября в воинской части в Забайкалье, когда Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, двух тяжело ранил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сам срочник обратился к семьям своих жертв в письме из СИЗО, заявив, что очень сожалеет о произошедшем и просит его простить.