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Шамсутдинова оставят обвиняемым в деле об убийстве сослуживцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Статус срочника Рамиля Шамсутдинова в деле об убийстве восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье невозможно переквалифицировать. Он не сможет стать потерпевшим и останется обвиняемым, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

В декабре стало известно, что Шамсутдинов и ряд его сослуживцев проходят потерпевшими по отдельному уголовному делу о дедовщине, а защита срочника намерена добиваться переквалификации дела о намеренном убийстве восьмерых человек на менее тяжкий состав — убийство в состоянии аффекта. Однако изменить статус Шамсутдинова в этом деле на потерпевшего нельзя.

«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшего по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть. Шамсутдинов остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве», — цитирует РИА Новости слова источника.

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Он также добавил, что защита Шамсутдинова не сообщила журналистам, что уголовное дело о неуставных отношениях касается только одного случая в спортгородке. Этот факт стал известен в ходе анонимного анкетирования солдат части.

«В ходе занятий спортом подразделения срочников один из них, проявляя излишнюю требовательность при обучении выполнению физических упражнений, позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам. Поэтому все последовавшие заявления со ссылкой на адвокатов о доказательстве дедовщины в деле Шамсутдинова — отчаянная попытка выдать желаемое за действительное», — резюмировал источник.

Массовое убийство произошло 25 октября в воинской части в Забайкалье, когда Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, двух тяжело ранил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сам срочник обратился к семьям своих жертв в письме из СИЗО, заявив, что очень сожалеет о произошедшем и просит его простить.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...