Фильм дня: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Три билборда» режиссера Мартина МакДона повествует об озлобленной, но справедливой матери, которая ради своей цели готова на все.

В центре сюжета женщина Милдред Хейс, у которой несколько месяцев назад убили дочь. Преступников так и не нашли, поскольку полиция не посчитала дело достаточно важным для расследования.

Отчаявшаяся женщина арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут ещё и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

В фильме присутствует жесткий юмор, безумно интересные и колоритные диалоги, харизматичные персонажи и настолько непредсказуемый сюжет, что на него бессмысленно делать ставки.

Главную роль сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд. В других ключевых ролях Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон, Лукас Хэджес, Калеб Лэндри Джонс, Эбби Корниш, Питер Динклэйдж и другие. Фильм попал в несколько номинаций «Оскара», в числе которых «Лучший фильм», но награды картина удостоилась только за лучшую женскую роль (МакДорманд) и за лучшую мужскую роль второго плана (Рокуэлл).