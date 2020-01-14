НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Источник:
Sibnet.ru
120 0

«Три билборда» режиссера Мартина МакДона повествует об озлобленной, но справедливой матери, которая ради своей цели готова на все.

В центре сюжета женщина Милдред Хейс, у которой несколько месяцев назад убили дочь. Преступников так и не нашли, поскольку полиция не посчитала дело достаточно важным для расследования.

Отчаявшаяся женщина арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут ещё и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

В фильме присутствует жесткий юмор, безумно интересные и колоритные диалоги, харизматичные персонажи и настолько непредсказуемый сюжет, что на него бессмысленно делать ставки.

Главную роль сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд. В других ключевых ролях Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон, Лукас Хэджес, Калеб Лэндри Джонс, Эбби Корниш, Питер Динклэйдж и другие. Фильм попал в несколько номинаций «Оскара», в числе которых «Лучший фильм», но награды картина удостоилась только за лучшую женскую роль (МакДорманд) и за лучшую мужскую роль второго плана (Рокуэлл).



Еще по теме
Фильм дня: «Большая игра»
Критики назвали фильмы-претенденты на «Оскар»
Сериал «Про Веру»: чем обернется план мести?
Фильм дня: «Омерзительная восьмерка» Тарантино
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Опубликованы архивные фотографии Путина
•
Антимонопольная служба проверит подорожание сотовой связи
•
Boeing обрушит экономику США
•
Врачей избавят от уголовной ответственности из-за лекарств
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
Сибирь 13.01.2020 20:27
«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
Сибирь 13.01.2020 17:00
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
Сибирь 13.01.2020 16:22
Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске
Сибирь 13.01.2020 16:02
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
16843
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9536
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
6487
Появились кадры из нового «Аватара»
5528
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Опубликованы архивные фотографии Путина
•
Антимонопольная служба проверит подорожание сотовой связи
•
Boeing обрушит экономику США
•
Врачей избавят от уголовной ответственности из-за лекарств
Подробности
•
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Сибирь
•
Почему не взлетит новый «Кукурузник». ИНТЕРВЬЮ
•
«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
•
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
•
Две девочки выпали с 16 этажа в Новосибирске
•
Блогер в Красноярске заболел после мастер-класса по ночевке в сугробе
•
Видео сброса сточных вод в Ангару появилось в Сети
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
55
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Россия бросит вызов морским державам
46
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
44
Топ комментариев

zotamok

Уже давно в Государственной Думе рассматривается Законопроект № 1148107-6, который вносит поправки в...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...

Danilon

А мне даже нравится эта ситуация ! Ну да, поганая. Ну да, есть статья УК за наёмничество. Но это же Путин....

Dun-Kan

Наемники есть наемники. Это просто расходный материал который никогда не признают. Отсутствие признания...

zotamok

А что, это весьма выгодное дельце - одни, имея бешеные оклады и живущие за государственный счёт, принимают...