Сотовые операторы повысят стоимость тарифов на связь

«Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 января, соответствующие уведомления компании разослали абонентам в конце прошлого года.

Как пояснили в «Мегафоне», на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. При этом будет затронута лишь небольшое число клиентов, сказали РИА Новости в пресс-службе оператора.

В свою очередь в «Вымпелкоме» заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры. В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.

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По оценке аналитического агентства Content Review, операторы в наступившем году неизбежно станут повышать свои тарифы, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, «Вымпелком» — 45 миллиардов, «Мегафон» — 40 миллиардов.

В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию. Документ предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.