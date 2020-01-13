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Сотовые операторы повысят стоимость тарифов на связь

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 января, соответствующие уведомления компании разослали абонентам в конце прошлого года.

Как пояснили в «Мегафоне», на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. При этом будет затронута лишь небольшое число клиентов, сказали РИА Новости в пресс-службе оператора.

В свою очередь в «Вымпелкоме» заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры. В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.

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По оценке аналитического агентства Content Review, операторы в наступившем году неизбежно станут повышать свои тарифы, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, «Вымпелком» — 45 миллиардов, «Мегафон» — 40 миллиардов.

В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию. Документ предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...