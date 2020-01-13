Спортсмен из Бурятии попал книгу рекордов благодаря средним пальцам

Спортсмен из Бурятии Рафаэль Кулиев попал в Книгу рекордов России за то, что смог провисеть на кольцах большее минуты, удерживаясь лишь двумя средними пальцами, сообщили на странице книги рекордов в Instagram.

«Кулиеву удалось в течение 1 минуты 18 секунд выполнять упражнение вис, удерживаясь лишь двумя средними пальцами. Данное время стало рекордным для нашей страны и отразилось в Книге рекордов России», — написали на странице в соцсети.

Тяжелое упражнение пока что не рискнул повторить никто из спортсменов. Ранее Кулиев также попадал в Книгу рекордов России за подтягивание на двух пальцах. Спортсмен подтянулся 16 раз.

Молодой человек работает тренером в фитнес-клубе в Улан-Удэ. И его спортивные достижения — привычка с детства. Его отец, сам занимавшийся физической культурой, привил сыну любовь к спорту. Останавливаться на достигнутом Кулиев не собирается, он уже подал заявку, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.