Спортсмен из Бурятии попал книгу рекордов благодаря средним пальцам

Спортсмен из Бурятии Рафаэль Кулиев попал в Книгу рекордов России за то, что смог провисеть на кольцах большее минуты, удерживаясь лишь двумя средними пальцами, сообщили на странице книги рекордов в Instagram.
«Кулиеву удалось в течение 1 минуты 18 секунд выполнять упражнение вис, удерживаясь лишь двумя средними пальцами. Данное время стало рекордным для нашей страны и отразилось в Книге рекордов России», — написали на странице в соцсети.
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Спортсмен из республики Бурятия смог повиснуть на кольцах с помощью всего двух пальцев рук! Кулиеву Рафаэлю Вячеславовичу удалось в течение 1 минуты 18 секунд выполнять упражнение вис, удерживаясь лишь двумя средними пальцами. Данное время стало рекордным для нашей страны и отразилось в Книге рекордов России. Тяжёлое упражнение пока что не рискнул повторить никто из спортсменов. Но в нашей Книге рекорды побиваются так стремительно, что, возможно, в скором времени, и этот результат будет превзойдён кем-то из читателей этого поста! —————————————— НАИБОЛЬШАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИСА НА ДВУХ ПАЛЬЦАХ РУК (80-90 КГ) В РОССИИ Результат: 1 минута 18 секунд Рекордсмен: Кулиев Рафаэль Вячеславович Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 13.08.2019 #КнигаРекордов #КнигаРекордовРоссии #КнигаРекордов #РекордРоссии #Рекорд
Тяжелое упражнение пока что не рискнул повторить никто из спортсменов. Ранее Кулиев также попадал в Книгу рекордов России за подтягивание на двух пальцах. Спортсмен подтянулся 16 раз.
Молодой человек работает тренером в фитнес-клубе в Улан-Удэ. И его спортивные достижения — привычка с детства. Его отец, сам занимавшийся физической культурой, привил сыну любовь к спорту. Останавливаться на достигнутом Кулиев не собирается, он уже подал заявку, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.