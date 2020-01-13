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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опубликован список имеющих госскидку автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автолюбители могут приобрести в 2020 году с государственной скидкой порядка 20 моделей машин. По мнению производителей, действие программы тормозит условие, что авто не должно быть дороже 1 миллиона рублей.

Госпрограммы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлены на 2020 год. По их условиям совершеннолетние граждане России имеют право получить скидку в размере 10% от стоимости нового автомобиля, деньги начисляются исключительно банкам как первоначальный взнос клиента по автокредиту.

Скидка дается либо тем, кто впервые регистрирует автомобиль на себя («Первый автомобиль»), либо семейным гражданам при наличии двух или более детей («Семейный автомобиль»). Купить в рамках субсидии можно только новую машину, произведенную на территории России, стоимость которой не превышает 1 миллион рублей.

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Российские УАЗ и АвтоВАЗ дают скидку на весь модельный ряд. Nissan в этих программах участвует с брендом Datsun, скидка предоставляется на обе модели — Mi-Do и On-Do, у самого же бренда Nissan скидка распространяется только на кроссовер Terrano, пишут «Известия» со ссылкой на автопроизводителей.

Renault скинет 10% на Logan, Sandero, Duster, а также базовый вариант кроссовера Kaptur. У Skoda и Volkswagen в программах участвуют лифтбэк Rapid и седан Polo. Корейский тандем Hyundai и Kia в госпрограмме представлен седанами-близнецами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хетчбэком Rio X-Line.

По мнению представителей автоконцернов, условие участия в программе сложно выполнить, так как удержать стоимость до 1 миллиона рублей тяжело из-за постоянно растущих налогов и сборов.

В этом году на госпрограммы зарезервировано вдвое меньше денег, чем в 2019 году: 5 миллиардов рублей против 9,4 миллиарда. В прошлом году программами воспользовались 100 тысяч покупателей, а выделенных средств хватило лишь до октября. Соответственно ожидается, что при аналогичном спросе на господдержку в этом году денег хватит максимум до мая.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...