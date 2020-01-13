Опубликован список имеющих госскидку автомобилей

Автолюбители могут приобрести в 2020 году с государственной скидкой порядка 20 моделей машин. По мнению производителей, действие программы тормозит условие, что авто не должно быть дороже 1 миллиона рублей.

Госпрограммы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлены на 2020 год. По их условиям совершеннолетние граждане России имеют право получить скидку в размере 10% от стоимости нового автомобиля, деньги начисляются исключительно банкам как первоначальный взнос клиента по автокредиту.

Скидка дается либо тем, кто впервые регистрирует автомобиль на себя («Первый автомобиль»), либо семейным гражданам при наличии двух или более детей («Семейный автомобиль»). Купить в рамках субсидии можно только новую машину, произведенную на территории России, стоимость которой не превышает 1 миллион рублей.

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Российские УАЗ и АвтоВАЗ дают скидку на весь модельный ряд. Nissan в этих программах участвует с брендом Datsun, скидка предоставляется на обе модели — Mi-Do и On-Do, у самого же бренда Nissan скидка распространяется только на кроссовер Terrano, пишут «Известия» со ссылкой на автопроизводителей.

Renault скинет 10% на Logan, Sandero, Duster, а также базовый вариант кроссовера Kaptur. У Skoda и Volkswagen в программах участвуют лифтбэк Rapid и седан Polo. Корейский тандем Hyundai и Kia в госпрограмме представлен седанами-близнецами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хетчбэком Rio X-Line.

По мнению представителей автоконцернов, условие участия в программе сложно выполнить, так как удержать стоимость до 1 миллиона рублей тяжело из-за постоянно растущих налогов и сборов.

В этом году на госпрограммы зарезервировано вдвое меньше денег, чем в 2019 году: 5 миллиардов рублей против 9,4 миллиарда. В прошлом году программами воспользовались 100 тысяч покупателей, а выделенных средств хватило лишь до октября. Соответственно ожидается, что при аналогичном спросе на господдержку в этом году денег хватит максимум до мая.