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Серия фильмов об Антарктиде Валдиса Пельша выйдет на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал
Валдис Пельш подготовил три фильма о путешествии в Антарктиду, где расскажет о трудностях перемещения по материку и красотах континента, сообщает пресс-служба Первого канала.

«Наша команда в составе семи человек во главе с автором идеи, ведущим Валдисом Пельшем отправилась к Южному континенту, чтобы осуществить то, чего до нас еще никто не совершал — первый в истории трансантарктический переход через три полюса. На отечественном транспорте, только на своем горючем и запасах еды. В автономном путешествии, рассчитывая только на свои силы», — говорится в сообщении.

Всего выйдут три фильма, премьера первого стартует 14 января в 23.25 на Первом канале. Второй и третий фильмы выйдут 15 и 16 января в то же время.

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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...