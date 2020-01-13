Серия фильмов об Антарктиде Валдиса Пельша выйдет на Первом

Валдис Пельш подготовил три фильма о путешествии в Антарктиду, где расскажет о трудностях перемещения по материку и красотах континента, сообщает пресс-служба Первого канала.

«Наша команда в составе семи человек во главе с автором идеи, ведущим Валдисом Пельшем отправилась к Южному континенту, чтобы осуществить то, чего до нас еще никто не совершал — первый в истории трансантарктический переход через три полюса. На отечественном транспорте, только на своем горючем и запасах еды. В автономном путешествии, рассчитывая только на свои силы», — говорится в сообщении.

Всего выйдут три фильма, премьера первого стартует 14 января в 23.25 на Первом канале. Второй и третий фильмы выйдут 15 и 16 января в то же время.