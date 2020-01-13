Утонувший в аквапарке подросток умер

Подросток, захлебнувшийся в новосибирском аквапарке, в понедельник ночью умер в больнице, не приходя в сознание, сообщила Sibnet.ru представитель Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

В среду, 8 января, в аквапарке «Аквамир» 16-летний парень из Кемеровской области нырнул в джакузи, зацепился ногой за металлическую конструкцию и не смог выплыть. Окружающие вызвали скорую медицинскую помощь, до ее приезда подростка откачивал медицинский сотрудник учреждения. Мальчик пережил клиническую смерть, его госпитализировали в больницу, он находился в реанимации.

«Подросток умер в реанимации в 03.10 (по новосибирскому времени). Он не приходил в сознание», — сказала собеседница.

Следователи возбудили уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на два года, но после смерти подростка, статья может быть переквалифицирована на более тяжелую. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку.