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Утонувший в аквапарке подросток умер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Подросток, захлебнувшийся в новосибирском аквапарке, в понедельник ночью умер в больнице, не приходя в сознание, сообщила Sibnet.ru представитель Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

В среду, 8 января, в аквапарке «Аквамир» 16-летний парень из Кемеровской области нырнул в джакузи, зацепился ногой за металлическую конструкцию и не смог выплыть. Окружающие вызвали скорую медицинскую помощь, до ее приезда подростка откачивал медицинский сотрудник учреждения. Мальчик пережил клиническую смерть, его госпитализировали в больницу, он находился в реанимации.

«Подросток умер в реанимации в 03.10 (по новосибирскому времени). Он не приходил в сознание», — сказала собеседница.

Следователи возбудили уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на два года, но после смерти подростка, статья может быть переквалифицирована на более тяжелую. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку.

Новосибирск #Происшествия
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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...