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Пьяный врач-травматолог в Омске рассказал о придуманных пациентах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врач-травматолог омской поликлиники Евгений Батушенко пришел на дежурство пьяный, отказался работать и рассказал, что в медучреждении работников заставляли приписывать дополнительных пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Минздрава.

«…Меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек», — цитирует Батушенко NGS55.

«(По поводу приписных пациентов) сейчас проводится проверка», — сказала Sibnet.ru пресс-секретарь омского Минздрава Анна Никитенко. Также в ходе проверки подтвердилась информация, что врач пришел на работу пьяным.

«Заведующий травматологическим отделением незамедлительно вызвал на замену другого врача. До его прибытия помощь пациентам оказывалась дежурным медицинским персоналом. Процесс оказания медицинской помощи в поликлинике не прерывался, и никто из пациентов не пострадал», — говорится в сообщении Минздрава.

Спустя несколько часов после произошедшего Батушенко раскаялся в своих действиях и извинился. Решение о его увольнении из медучреждения будет принято в понедельник, 13 января.

Омск #Здоровье
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