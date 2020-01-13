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Закрытие передачи «Сам себе режиссер» осудили в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © канал «Россия 1»

Проект «Сам себе режиссер» сняли с эфира «России 1» после 28 лет существования, зрители раскритиковали решение руководства канала.

О закрытии передачи сообщил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков в Facebook. «В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события: первое - программе "Сам себе режиссер" исполнилось 28 лет. И второе — холдингом ВГТРК принято решение снять программу с эфира», — сказал он в видеообращении.

В комментариях пользователи соцсети высказались по поводу произошедшего, многие выразили благодарность ведущему за долгие годы хорошего юмора, другие предложили продолжить программу в YouTube. Нашлись и те, кто осудил руководство канала.

«Эфирное время, наверняка, займут очередным политическим шоу или, что ещё хуже, тупыми сборищами про грязное бельё», — написала пользователь Татьяна Ворошилова. Другие комментаторы поддержали ее, и отметили, что «Сам себе режиссер» была достойной программой канала.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...