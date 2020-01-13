Закрытие передачи «Сам себе режиссер» осудили в Сети

Проект «Сам себе режиссер» сняли с эфира «России 1» после 28 лет существования, зрители раскритиковали решение руководства канала.

О закрытии передачи сообщил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков в Facebook. «В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события: первое - программе "Сам себе режиссер" исполнилось 28 лет. И второе — холдингом ВГТРК принято решение снять программу с эфира», — сказал он в видеообращении.

В комментариях пользователи соцсети высказались по поводу произошедшего, многие выразили благодарность ведущему за долгие годы хорошего юмора, другие предложили продолжить программу в YouTube. Нашлись и те, кто осудил руководство канала.

«Эфирное время, наверняка, займут очередным политическим шоу или, что ещё хуже, тупыми сборищами про грязное бельё», — написала пользователь Татьяна Ворошилова. Другие комментаторы поддержали ее, и отметили, что «Сам себе режиссер» была достойной программой канала.