Фильм дня: «Большая игра»

«Большая игра» режиссера и сценариста Аарона Соркина экранизирует историю известной аферистки, королевы покера Молли Блум.

Сюжет фильма построен на книге, написанной Блум. Молли Блум бывшая спортсменка-лыжница, построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту там шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. В фильме искусно передана история героини.

Главную роль исполнила актриса Джессика Честейн. Известно, что сама Молли Блум утвердила актрису на роль. Идрис Эльба исполнил роль адвоката героини. По сюжету, он читает книгу Блум, но в действительности книга не публиковалась до окончания судебного разбирательства над Молли Блум.

Сумма денег, которую ФБР забрало у Молли, а также штраф, который она заплатила, были существенно больше в фильме, чем в реальной жизни.

Фильм был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий», но не взял главную награду. Тем не менее, кинокритики высоко оценили работу дебютанта-режиссера Соркина. История выстроена таким образом, что даже профан в покере поймет ее и оценит.