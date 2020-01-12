Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.

«Если там (в Ливии) и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — приводит РБК слова Путина, сказанные им в ответ на вопрос журналистов, может ли глава государства подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера. Президент также отметил, что «денег от российского государства не получают».

О том, что в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара участвуют наемники из ЧВК Вагнера, в сентябре сообщало агентство Bloomberg. По его данным, в Ливию тогда прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. Но представитель Хафтара и МИД России эту информацию тогда опровергали.

В конце декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тысяч бойцов из ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тогда эти заявления, сказал, что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

С 2011 года в Ливии после свержения Муаммара Каддафи продолжается противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Хафтара и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи.