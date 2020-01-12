НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Источник:
РБК
459 16
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.

«Если там (в Ливии) и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — приводит РБК слова Путина, сказанные им в ответ на вопрос журналистов, может ли глава государства подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера. Президент также отметил, что «денег от российского государства не получают».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию

О том, что в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара участвуют наемники из ЧВК Вагнера, в сентябре сообщало агентство Bloomberg. По его данным, в Ливию тогда прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. Но представитель Хафтара и МИД России эту информацию тогда опровергали.

В конце декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тысяч бойцов из ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тогда эти заявления, сказал, что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

С 2011 года в Ливии после свержения Муаммара Каддафи продолжается противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Хафтара и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи.

Еще по теме
Министр обороны Британии предрек уход США от лидерства в мире
Конгресс ограничил право Трампа на применение военной силы
Путин неожиданно прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Военная политика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
•
Министр обороны Британии предрек уход США от лидерства в мире
•
Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба
•
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
Сибирь 12.01.2020 16:10
Два землетрясения произошли в Кемеровской области
Сибирь 12.01.2020 13:08
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
Сибирь 12.01.2020 12:37
Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном
Сибирь 11.01.2020 18:55
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
8612
Курс доллара установил двухлетний рекорд
5377
Появились кадры из нового «Аватара»
4596
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
4447
Обсуждение (16)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
•
Министр обороны Британии предрек уход США от лидерства в мире
•
Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба
•
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
•
Два землетрясения произошли в Кемеровской области
•
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
•
Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
78
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Иран признал Пентагон террористической организацией
58
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Топ комментариев

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...

Darkin Sral

Это ты не умничай. Его преподносят как того с кем только впятером справится могли, а он чё, раз на раз...

Nik3316

политический ресурс повесомее любого другого будет в данной ситуацииили тебе 70км труб подвезти?

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.