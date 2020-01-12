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Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба

Источник:
ТАСС
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Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 4.0

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, что скажется на цене ржаной муки и хлебобулочных изделий из нее, отмечают эксперты.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной на 6,5-7% за год. Хотя более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку, приводят ТАСС его слова.

В структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ — 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходится на затраты производителя, 35% — на торговую наценку.

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По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза РФ отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.

Снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками — на 44%, до 12 665 рублей за тонну (без НДС, к уровню ноября 2018 года).

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — считает эксперт.

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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

paramedic

Никогда не понимал, за что меня гнобила в школе певичка. Пел я громко, слова учил. А что ни голоса, ни...

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.