Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России из топ-30 за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов), говорится в исследовании «БКС Премьер».

Финансовые организации отказались от него в пользу кредитных карт — этот продукт позволяет зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. При этом в ЦБ считают POS-займы наименее рискованными: доля просрочек по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%, в то время как по кредитным картам — 9,4%.

Лишь три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали POS-кредиты. Это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк. За последние три года от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через свои дочерние финансовые организации, приводят «Известия» данные «БКС Премьер».

Продуктовые займы банков переходят в цифровой формат. Это означает, что в магазинах больше нельзя встретить их представителей, которые лично заключат с покупателем товара кредитный договор. Остальные крупнейшие банки или вообще никогда не выдавали POS-кредиты, сразу сделав ставку на кредитки, или вывели этот вид продукта из своей линейки еще раньше.

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Наблюдается тенденция по увеличению времени, в течение которого клиент не платит проценты, так называемого грейс-периода, рассказал изданию старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, банки подсаживают клиентов на кредитки, что впоследствии увеличивает комиссионные доходы, так как условия и проценты не всегда понятны гражданам.

Если несколько лет назад беспроцентный период в 30 дней воспринимался с восторгом, то сегодня обычное предложение — 90–120 дней, утверждает аналитик «Финама» Алексей Коренев. При этом кредитка позволяет получать дополнительные преимущества: кешбэк, бонусы, скидки у партнеров, добавила руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.