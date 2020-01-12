НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Источник:
«Известия»
303 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство крупнейших банков России из топ-30 за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов), говорится в исследовании «БКС Премьер».

Финансовые организации отказались от него в пользу кредитных карт — этот продукт позволяет зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. При этом в ЦБ считают POS-займы наименее рискованными: доля просрочек по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%, в то время как по кредитным картам — 9,4%.

Лишь три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали POS-кредиты. Это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк. За последние три года от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через свои дочерние финансовые организации, приводят «Известия» данные «БКС Премьер».

Продуктовые займы банков переходят в цифровой формат. Это означает, что в магазинах больше нельзя встретить их представителей, которые лично заключат с покупателем товара кредитный договор. Остальные крупнейшие банки или вообще никогда не выдавали POS-кредиты, сразу сделав ставку на кредитки, или вывели этот вид продукта из своей линейки еще раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаличные или карта: как лучше тратить деньги

Наблюдается тенденция по увеличению времени, в течение которого клиент не платит проценты, так называемого грейс-периода, рассказал изданию старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, банки подсаживают клиентов на кредитки, что впоследствии увеличивает комиссионные доходы, так как условия и проценты не всегда понятны гражданам.

Если несколько лет назад беспроцентный период в 30 дней воспринимался с восторгом, то сегодня обычное предложение — 90–120 дней, утверждает аналитик «Финама» Алексей Коренев. При этом кредитка позволяет получать дополнительные преимущества: кешбэк, бонусы, скидки у партнеров, добавила руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.

Тема: Личные финансы
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
Зона риска: что ждать от доллара в 2020 году
Большинство российских компаний повысит зарплату в 2020 году
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
СМИ рассказали о потеплении отношений Путина и Меркель
•
Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба
•
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
•
Критики назвали фильмы-претенденты на «Оскар»
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
Сибирь 12.01.2020 16:10
Два землетрясения произошли в Кемеровской области
Сибирь 12.01.2020 13:08
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
Сибирь 12.01.2020 12:37
Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном
Сибирь 11.01.2020 18:55
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
8495
Появились кадры из нового «Аватара»
4454
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
4385
Иран разбомбил американскую военную базу
4332
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
СМИ рассказали о потеплении отношений Путина и Меркель
•
Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба
•
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
•
Критики назвали фильмы-претенденты на «Оскар»
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
•
Два землетрясения произошли в Кемеровской области
•
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
•
Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
78
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Иран признал Пентагон террористической организацией
58
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Топ комментариев

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

paramedic

Никогда не понимал, за что меня гнобила в школе певичка. Пел я громко, слова учил. А что ни голоса, ни...

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.