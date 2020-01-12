Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше

Турист из Новосибирска наткнулся на собственную лыжу и погиб во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

По данным Таштаголького поискового аварийно-спасательного отряда (ПАСО), ЧП случилось в субботу, в 11.41 по местному времени на горе Зеленой, на трассе Мустаг. Пострадавшим оказался 35-летний мужчина из Новосибирска. Он был госпитализирован в центральную районную больницу. В 13.25 его прооперировали, 18.43 он умер в реанимации, уточнили спасатели.

«Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок. Спасатели подъехали, первую помощь оказали, спустили вниз, там уже ждала скорая помощь», — рассказали ТАСС в администрации Таштагольского района.