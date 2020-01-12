Ученый объяснил резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснил, почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий», — рассказал в интервью «Российской газете» Киселев.

По его словам суша имеет другую теплоемкость, кроме того, на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.

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Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране могут становиться более резкими. И еще ученые пояснили, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия — что будет происходить. Но что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно.

«То есть нельзя сказать, что осенние наводнения, например, снова придут на Северо-Запад, но и что они не повторятся, сказать тоже нельзя», — отметил Киселев. «Увеличивается число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами, это тренд. Так что ободрить кого-то нечем», — заключил ученый.