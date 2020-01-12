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Ученый объяснил резкое потепление климата в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснил, почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий», — рассказал в интервью «Российской газете» Киселев.

По его словам суша имеет другую теплоемкость, кроме того, на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.

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Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране могут становиться более резкими. И еще ученые пояснили, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия — что будет происходить. Но что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно.

«То есть нельзя сказать, что осенние наводнения, например, снова придут на Северо-Запад, но и что они не повторятся, сказать тоже нельзя», — отметил Киселев. «Увеличивается число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами, это тренд. Так что ободрить кого-то нечем», — заключил ученый.

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Зима #Природа #Гео #Наука
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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...

колобок11

Если бы не регулятор в лице правительства, то доллар был в районе 30 руб.