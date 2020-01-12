Зеленский потребовал от Ирана неотвратимого наказания

Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.

В субботу генеральный штаб Ирана распространил заявление, в котором признал, что в среду, 8 января самолет был сбит по ошибке. В результате катастрофы погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Зеленский в субботу в видеообращении к украинскому народу сообщил, что власть и специалисты работали системно для выяснения всех обстоятельств трагедии. «И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт нанесения удара по самолету и свою вину в катастрофе. Этому также способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества», — сказал президент.

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Украинский лидер заверил, что украинское правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран, добавил он.

По словам Зеленского, в субботу он провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого последний извинился за случившееся. «Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных», — отметил президент Украины.

«Мы также договорились [с Роухани] о начале совместной работы по расшифровке "черных ящиков" и о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — заявил Зеленский.