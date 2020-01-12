Обнаженная фотомодель выпала в Москве из окна

Модель и актриса Ксения Пунтус выпала в Москве из окна с высоты третьего этажа. Девушку нашли «раздетой в кустах», у нее сломаны ноги и ребра, сообщила модель Алеся Кафельникова.

По данным телеканала РЕН ТВ, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров. Ее парень Андрей Баков, внук Никиты Михалкова, перебрал со спиртным и товарищи отвезли пару домой. Там молодой человек уснул, а Ксения выпала из окна.

Баков происшествия не заметил и продолжал спать. Его разбудили сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП. Пунтус доставили в больницу с вывихом бедра. Причины инцидента неизвестны.

«Это правда, мы все в шоке», — написала Кафельникова. По ее словам, девушку нашли «раздетой в кустах», у нее сломаны ноги и ребра. «Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени», — добавила модель.

Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов российская модель и актриса. Исполнила главную роль в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида». Андрей Баков родился в 2000 году в семье Анны Михалковой и предпринимателя Альберта Бакова.

