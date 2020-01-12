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Канцлер ФРГ потребовала реализации проекта «Северный поток-2»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба "Газпрома"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» должен быть достроен, несмотря на санкции Соединенных Штатов, заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Меркель назвала «Северный поток-2» экономическим проектом. Она уточнила, что, несмотря на санкции США, Берлин по-прежнему поддерживает этот проект. «Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — приводит РБК заявление Меркель.

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Российский лидер в свою очередь заявил, что Россия ценит позицию ФРГ по «Северному потоку-2». Он отметил, что Россия сможет достроить проект самостоятельно, без привлечения партнеров. Он допустил, что сроки окончания строительства трубопровода могут быть сдвинуты на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего он заработает», — сказал Путин.

Заявления двух лидеров звучат на фоне недавно вступивших в силу санкций со стороны США против подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции, заработавшие 21 декабря, предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала участок трубы «Северного потока-2», ранее заявила о приостановке работ.

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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...

колобок11

Если бы не регулятор в лице правительства, то доллар был в районе 30 руб.