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Два землетрясения произошли в Кемеровской области

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал два подземных толчка магнитудой 3,9 и 2,5 в ночь на воскресенье, 12 января в Кемеровской области.

«Широта: 54.24, долгота: 86.43, глубина: 5.0. Магнитуда: 3,9», — говорится в сообщении на сайте филиала о первом толчке, который произошел в 00.20 по московскому времени. Эпицентр находился в районе села Краснобродский.

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Подземный толчок магнитудой 2,5 был зарегистрирован в 03.41 по московскому времени, эпицентр находился в районе города Ленинск-Кузнецкий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, информация о разрушениях в результате подземных толчков не поступала. Специалисты отметили, что сейсмичность в Кузбассе имеет природно-техногенный характер, зачастую подземные толчки связаны с проведением горных работ.

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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...

колобок11

Если бы не регулятор в лице правительства, то доллар был в районе 30 руб.