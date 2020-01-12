Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

Медики госпитализировали одного из пострадавших в ДПТ с автобусом, произошедшем в центре Красноярска.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в центре Красноярска, в результате ДТП пострадали пять человек один из них был госпитализирован, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

«Пять человек пострадали, двух отправили в травмпункт, трех человек - в больницу скорой медицинской помощи, остался в больнице на госпитализации только один, двое вернулись домой. У всех средняя степень тяжести», — рассказали ТАСС в минздраве.

В ДТП попали легковой автомобиль и пассажирский автобус №85. По предварительной информации, в момент аварии на перекрестке не работал светофор, водитель автобуса проигнорировал дорожные знаки и не уступил дорогу легковушке. По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.