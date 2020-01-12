СМИ рассказали о потеплении отношений Путина и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в субботу в Москве, во время пресс-конференции выбирала дружелюбные формулировки, отмечают немецкие СМИ.

«После трех с половиной часов общения канцлер нашла заметно дружелюбные слова для российского президента. Путин получил только похвалу», — приводит ТАСС выдержки из статьи в немецкой газете Bild am Sonntag. «Существенно прохладнее становилось, когда Меркель говорила о США. Вашингтон был для нее только лишь "союзником", о трансатлантическом партнерстве речи не шло», — говорится в статье.

В ходе переговоров в Кремле была обсуждена ситуация в Сирии, Ливии, Минские договоренности, Иранская ядерная сделка, а также завершение строительства газопровода «Северный поток-2». «Были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», — уточнил Путин.

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Bild am Sonntag обратила внимание, что Меркель и Путин некоторое время общались «с глазу на глаз без переводчика». Также автор указал на то, что стороны никаким образом на пресс-конференции не коснулись темы убитого в Берлине в конце лета гражданина Грузии. Прокуратура ФРГ утверждала, что подозревает в этом преступлении гражданина России.

В схожем ключе расставил акценты автор статьи в газете Sddeutsche Zeitung. «Новая гармония в сложные времена», — гласит заголовок. «Как немецкая, так и российская стороны отодвинули прежние разногласия на задний план», — говорится в материале. «По всей видимости, как в Берлине, так и в Москве пришло осознание, что от другого можно получать то, чего не имеешь сам», — пишет издание.