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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Меркель прилетела в Москву и поддержала Путина

Источник:
Интерфакс
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в субботу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Москву.

Главы государств обсудили поставки газа в Европу, а также ситуацию в Ливии и Донбассе. Канцлер Германии поддержала Россию, отметив, что строительство газопровода «Северный поток – 2» должно быть доведено до конца, несмотря на санкции США.

«Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца», — сказала она, подчеркнув, что «это очень важный проект», от которого выиграет вся Европа.

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Путин подчеркнул, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2». При этом он признал, что окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. По словам российского лидера, трубопровод будет завершен до конца текущего года.

Также на переговорах рассматривалась ситуация в Ливии. Путин отметил, что в стране необходимо установить режим прекращения огня, возобновить политический процесс, чтобы преодолеть раскол внутри страны. Меркель поддержала российскую позицию.

Ранее руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии, где сейчас действует двоевластие с правительством в Триполи, признанным мировым сообществом, а также «восточным правительством» во главе с маршалом Хафтаром.

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ponhik78

Минск и получал нефть по внутренним российским ценам. А перепродавал уже по мировым. Ему эту халяву прикрыли....

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

Иркут 69

Признаю. Ошибался. Не думал что иранские военные такого уровня подготовки. Я считал их всё таки повыше...