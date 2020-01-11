Меркель прилетела в Москву и поддержала Путина

Президент России Владимир Путин в субботу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Москву.

Главы государств обсудили поставки газа в Европу, а также ситуацию в Ливии и Донбассе. Канцлер Германии поддержала Россию, отметив, что строительство газопровода «Северный поток – 2» должно быть доведено до конца, несмотря на санкции США.

«Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца», — сказала она, подчеркнув, что «это очень важный проект», от которого выиграет вся Европа.



Путин подчеркнул, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2». При этом он признал, что окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. По словам российского лидера, трубопровод будет завершен до конца текущего года.

Также на переговорах рассматривалась ситуация в Ливии. Путин отметил, что в стране необходимо установить режим прекращения огня, возобновить политический процесс, чтобы преодолеть раскол внутри страны. Меркель поддержала российскую позицию.

Ранее руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии, где сейчас действует двоевластие с правительством в Триполи, признанным мировым сообществом, а также «восточным правительством» во главе с маршалом Хафтаром.