Получено первое изображение центра нашей галактики

NASA продемонстрировало первый полный снимок центра нашей галактики Млечный Путь. Гигантская панорама охватывает более 600 световых лет.

Изображение является одним из самых детальных на сегодня, его основу составили снимки, сделанные инфракрасной камерой крупнейшего в мире стратосферного телескопа обсерватории SOFIA, расположенной на борту реактивного лайнера Boeing 747SP.

Полученные фото совместили с изображениями, полученными космическими телескопами Spitzer NASA и Herschel Европейского космического агентства. Благодаря этому впервые удалось собрать вместе съемки очень горячих и холодных объектов в Галактике.

В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления, которое считается местом с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике.

Фото: © NASA

«Изучение этой области было похоже на сборку головоломки с недостающими фрагментами. Данные SOFIA заполняют дыры, значительно приближая нас к получению полной картины», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Новые данные проливают свет на аномалию — центральные области Млечного Пути имеют значительно больше плотного газа и пыли, однако массивных звезд здесь в десять раз меньше ожидаемого. Ученые полагают, что весь «строительный материал» поглощает черная дыра.