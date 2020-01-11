Трамп предложил «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп предложил наладить торговые отношения с Россией, соответствующие заявление он озвучил в пятницу журналистам.

«Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить», — сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News. При этом Трамп уточнил, что для улучшений отношений нужно, чтобы в США закончилась «охота на ведьм».



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Белый дом называет охотой на ведьм расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, которое Москве инкриминирую спецслужбы США.

Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния два года занимался в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля прошлого года был обнародован его итоговый доклад, который не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.