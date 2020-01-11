Введены единые стандарты оказания госуслуг

Закон о единых стандартах предоставления государственных и муниципальных услуг вступил в действие в России. Такие стандарты будут иметь приоритет над административными регламентами.

Теперь стандарты будут утверждаться на федеральном уровне и станут едиными для всей страны независимо от региона и муниципалитета. Так, первые единые стандарты планируется ввести в сфере градостроительства.



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Например, срок выдачи разрешения на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней, отмечается на сайте Госдумы.

Разработчики документа рассчитывают, что введение единых стандартов позволит убрать лишние административные барьеры для инвесторов, поэтому реализовать новые бизнес-проекты по всей стране станет проще.