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Введены единые стандарты оказания госуслуг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Закон о единых стандартах предоставления государственных и муниципальных услуг вступил в действие в России. Такие стандарты будут иметь приоритет над административными регламентами.

Теперь стандарты будут утверждаться на федеральном уровне и станут едиными для всей страны независимо от региона и муниципалитета. Так, первые единые стандарты планируется ввести в сфере градостроительства.

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Например, срок выдачи разрешения на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней, отмечается на сайте Госдумы.

Разработчики документа рассчитывают, что введение единых стандартов позволит убрать лишние административные барьеры для инвесторов, поэтому реализовать новые бизнес-проекты по всей стране станет проще.

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ponhik78

Минск и получал нефть по внутренним российским ценам. А перепродавал уже по мировым. Ему эту халяву прикрыли....

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

Иркут 69

Признаю. Ошибался. Не думал что иранские военные такого уровня подготовки. Я считал их всё таки повыше...