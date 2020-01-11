Ученые оценили влияние чая на продолжительность жизни

Употребление чая не менее трех раз в неделю приводит к более здоровой и долгой жизни, выяснили китайские ученые.

Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале European Journal of Preventive Cardiology. Специалисты следили за группой подопечных численностью свыше 100 тысяч человек.



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Всем участникам эксперимента регулярно измеряли артериальное давление, также у них брали анализы крови. Оказалось, что у любителей чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был ниже на 20%.

Риск смерти от других серьезных заболеваний, включая онкологию, понижался на 15%. В целом продолжительность жизни у регулярно выпивающих несколько чашек чая на неделе в среднем увеличивалась на 1,26 года.

Кроме этого, ученые доказали, что главные биологически активные компоненты чая — полифенолы — не накапливаются в организме со временем. В зеленом чае концентрация этих веществ максимальна, именно поэтому данный напиток обладает повышенной полезностью.