Школьникам изменят оценки в аттестатах

Новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании вводится в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Готовящиеся изменения закрепят за учебными заведениями страны право ставить в документах зачеты по таким предметам, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Сейчас за эти предметы выставляются оценки по пятибалльной системе.



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Васильева напомнила, что некоторые школы давно используют «зачет» — «незачет», однако до недавнего времени проставлять в аттестат их было нельзя, поэтому учебные заведения были вынуждены выводить итоговые баллы — «5», «4» или «3».

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — подчеркнула Васильева.