США назвали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.

Среди основных проблем Су-57 аналитики назвали недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя, пишет The National Interest.



Указывается, что сейчас российский парк тактической авиации насчитывает порядка тысячи самолетов, при этом летчики не имеют на вооружении серийные истребители пятого поколения, при этом американские ВВС насчитывают более сотни машин пятого поколения.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами России.