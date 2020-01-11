Курс доллара установил двухлетний рекорд

Курс доллара к рублю на Московской бирже снижался до отметки в 60,89 рубля, свидетельствуют данные пятничных торгов.

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. Доллар обновил минимум с апреля 2018 года. При этом перед закрытием торгов американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.

Одновременно курс евро снизился на 0,45%, до 67,73 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7% и составила 64,91 доллара за баррель.

Эксперты прогнозируют, что в конце февраля курс американской валюты может упасть к нижней границе диапазона — 60 – 62 рубля, однако в целом среднегодовой курс доллара составит 64 – 65 рублей.